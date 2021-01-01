إعادة انتخاب صبيح المصري رئيساً لمجلس إدارة البنك العربي

عمان / سما /

أعادت الجمعية العمومية للبنك العربي انتخاب صبيح المصري رئيسا لمجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة، وصادقت على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال، بواقع 20 قرشاً للسهم. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجمعية عبر الفيديو، الخميس الماضي.

وفي كلمته إلى المساهمين، قال المصري: رغم ما اتسم به العام 2021 من تحديات وتقلبات تأثرت بها اقتصادات معظم مناطق ودول العالم، إلا أنّ سلامة النهج الاستراتيجي للبنك العربي ارتكزت على أساسيات العمل المصرفي السليم، وسياساته المحافظة في التسليف والاستثمار وتوظيف الأموال، واحتفاظه بالسيولة العالية، حيث بلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1.108 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 8% عن العام السابق.

من جانبها، استعرضت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، رندة الصادق، الأداء المالي لمجموعة البنك العربي، مشيرة إلى أن المجموعة حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 314.5 مليون دولار في نهاية العام 2021، مقارنة مع 195.3 مليون دولار في نهاية العام 2020 وبنسبة نمو بلغت 61%.

وخلال اجتماع الهيئة العامة، تم انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك العربي للسنوات الأربع القادمة، يضم كلا من: صبيح المصري، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة مالية المملكة العربية السعودية، ووهبة عبد الله تماري، وعلاء البطاينة وخالد صبيح المصري، وشهم منيب الور، وشريف مهدي الصيفي، ونبيل هاني القدومي، وعمر منذر الفاهوم، وماجد قسطندي سفري.

واجتمع مجلس الإدارة الجديد وانتخب صبيح المصري رئيساً، وخالد المصري نائباً للرئيس.