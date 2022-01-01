الاقتصاد : سننشر اليوم قائمة بأسعار 16 سلعة

رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الأحد، إنه لن يكون هناك ارتفاع على مستوى الأسعار بكل المواد الأساسية.

وأكد خلال حديثه مع إذاعة صوت فلسطين، أنه سيتم اليوم نشر قائمة تحدد أسعار 16 سلعة أساسية تقريبا، بما فيها الدجاج.

وقال العسيلي: "لن يكون هناك نقص في أي سلعة بالسوق لمدة طويلة بما فيها القمح والطحين وكافة السلع الأساسية".

وطالب وزير الاقتصاد المواطنين بعدم شراء كميات كبيرة من السلع لأنها لن تنفذ، وقال:" الطلب الشديد من المواطنين على السلع يدفع بعض التجار لرفع الأسعار".

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد وزعت إخطارات على بعض محلات الدواجن التي تبيع سعر كيلو الدجاج بأكثر من 17.5 شيكل، مطالبا المواطنين بالاتصال برقم الشكاوى التابع للوزارة (129) للإبلاغ عن أي تاجر مخالف.