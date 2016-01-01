صحيفة روسية تكشف تفاصيل مثيرة : بوتين يستعين بكتيبة أطباء ويستحم بدم الغزلان

وكالات

كشف تحقيق لمجموعة صحفية استقصائية روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين يستعين بـ"كتيبة أطباء" خاصة به من بينهم مختص بأمراض السرطان زاره 35 مرة خلال 4 سنوات في مقر إقامته على البحر الأسود.

وذكر تقرير لمجموعة "بروييكت" (Proyekt) الصحفية الاستقصائية الروسية، أن كتيبة من الأطباء تعتني ببوتين، مع اقترابه من عيد ميلاده الـ70، بما في ذلك جراح الأورام المتخصص في سرطان الغدة الدرقية، يفغيني سيليفانوف.



كما تعتقد المجموعة الاستقصائية الروسية أن سيليفانوف زار الرئيس الروسي 166 مرة في سوتشي على مدى 4 سنوات.

وقالت المجموعة الصحفية إن بوتين قد تحول إلى الطب البديل وانغمس في ممارسة الاستحمام في الدم المستخرج من قرون الغزلان المقطوعة.

واستندت "بروييكت" في معلوماتها عن تفاصيل العلاج الطبي لبوتين من خلال فحص وثائق المشتريات الحكومية المتاحة للجمهور، التي تظهر الأطباء من العيادة الرئاسية في موسكو الذين أقاموا في 4 فنادق مختلفة قريبة من مقر إقامة بوتين في بوخاروف روشي بين عامي 2016 و2020، عندما كان الزعيم يزور المدينة رسميا أو خلال الفترات التي اختفى فيها بشكل مثير للجدل.



ولاحظت المجموعة الاستقصائية أن "فريقا من الأطباء يصل دائما إلى المدينة قبل الرئيس مباشرة، ولكن في بعض الأحيان يزداد عددهم بشكل كبير".

وقالت المجموعة إنه في حالتين، في عامي 2016 و2019، كان هناك ما يشير إلى أن بوتين خضع لعملية جراحية أو إجراء خطير، على الأرجح في ظهره.



وأشارت الوثائق إلى أنه بحلول عام 2019، كان 9 أطباء في المتوسط يرافقون بوتين في زياراته إلى سوتشي، بينما كان 3 أطباء في الفريق يزورونه بانتظام، على مدى 4 سنوات، اثنان متخصصان في الأذن والأنف والحنجرة.

وذكرت المجموعة الروسية أن الطبيب الذي قضى معظم الوقت في سوتشي خلال زيارات بوتين هو أليكسي شيغلوف، أحد اختصاصيي الأنف والأذن والحنجرة، الذي زاره 59 مرة بين عامي 2016 و2019 بإجمالي 282 يوما.

كما نوهت إلى أن أعضاء الفريق الطبي الآخرين هم من أطباء تخدير وجراح أعصاب واختصاصي أمراض معدية وطبيب عناية مركزة.