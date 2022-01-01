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التحالف السعودي يخرق الهدنة في اليمن بعد دخولها حيّز التنفيذ

الأحد 03 أبريل 2022 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف السعودي يخرق الهدنة في اليمن بعد دخولها حيّز التنفيذ



وكالات

 أفادت وكالة سبأ عن مصدر عسكري في صنعاء، اليوم الأحد، بخرق التحالف السعودي الهدنة في اليمن.

وأكّد المصدر "استهداف التحالف السعودي بـ3 صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان في جبهة الأجاشر الحدودية مع نجران في محافظة الجوف"، بالإضافة إلى "استهداف طائرات الاستطلاع التابعة للعدوان بقذيفة أحد مواقع الجيش واللجان في البَرْح في محافظة تعز" .

وأضاف: "قوات التحالف السعودي قصفت أيضاً بالمدفعية مواقع الجيش واللجان في منطقة الحماد الحدودية بنجران"، فيما "حلّقت طائرات الاستطلاع التابعة للعدوان في أجواء منطقتي الصوح وعكوان في محافظة صعدة".

يأتي ذلك بعد أن دخلت الهدنة بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء، حيّزَ التنفيذ عند الساعة الـ7 من مساء أمس السبت، بالتوقيت المحلي وتوقيت القدس الشريف.

وكان من المقرر أن تتوقف بموجب هذه الهدنة، "كل العمليات العسكرية الهجومية، براً وجواً وبحراً"، بحسب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع أمس السبت، "دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ"، مؤكِّداً "الالتزام بالوقف الشامل للعمليات العسكرية، طالما التزم الطرف الآخر بذلك".

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