حفلات شواء لحم خنزير قرب مساجد هولندا في رمضان

وكالات/سما/

تخطط مجموعة هولندية معادية للإسلام لإقامة حفلات شواء للحم الخنازير، استفزازية بالقرب من المساجد خلال الأسابيع المقبلة، بحسب صحيفة "ديلي صباح".

وتأتي هذه الفعالية المعادية للمسلمين، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

ووفقا لحركة "بيغيدا" (وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب)، فإن حفلات الشواء ستقام أمام المساجد في 12 مدينة في أنحاء البلاد، حيث قاموا بتقديم طلب للسماح لهم بهذا النشاط.

وكانت الحركة المعادية للمسلمين، قامت بمثل هذا الفعل بالسنوات الماضية، ولكنها لم تتمكن من القيام به خلال العامين الماضيين بسبب إجراءات فيروس كورونا بالبلاد.

ابتداء من عام 2014، نظمت جماعة PEGIDA اليمينية المتطرفة المناهضة للإسلام أول احتجاج لها في دريسدن بألمانيا بحوالي 350 شخصًا، من بينهم 12 منظما، وبحلول عام 2015 زاد عددهم إلى حوالي 25 ألفا، لكن العدد انخفض لاحقا.



وألهمت "بيغيدا" بهذه الفعاليات الجماعات المعادية للأجانب داخل ألمانيا وخارجها.