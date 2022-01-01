"فيفا" تعلن عن قيمة الجوائز المالية لكأس العالم 2022

وكالات/سما/

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الجمعة عن قيمة الجوائز المالية التي ستمنح للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022.



وتقام بطولة كأس العالم لأول مرة في فصل الشتاء خلال الفترة من 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وحتى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بملاعب دولة قطر.

وفي ما يلي تفاصيل الجوائز المالية ستمنح للمنتخبات المشاركة بالمونديال:

بطل المونديال: 42 مليون دولار

الوصيف: 30 مليون دولار

صاحب المركز الثالث: 27 مليون دولار

صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار

أصحاب المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب

أصحاب المراكز من 9 إلى 16: 13 مليون دولار لكل منتخب

أصحاب المراكز من 17 إلى 32: 9 ملايين دولار لكل منتخب



كما كشف "فيفا" أن جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر ستنال مبلغا قدره 1.5 مليون دولار من أجل إعداد العدّة للبطولة العالمية.

وأقيمت أمس الجمعة قرعة النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم، والتي أسفرت عن مواجهات متفاوتة الصعوبة بالنسبة للمنتخبات العربية.

وأتى منتخب قطر المستضيف في مجموعة واحدة مع هولندا والسنغال بطلة أفريقيا والإكوادور.

ووقع المغرب في مجموعة تضم كلا من كندا وبلجيكا وكرواتيا، بينما تواجدت تونس في المجموعة الرابعة إلى حانب فرنسا والدنمارك و(الإمارات أو أستراليا أو بيرو).







وحلت السعودية في المجموعة الثالثة الصعبة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.