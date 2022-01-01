غانتس: يجري إعادة النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها في شهر رمضان

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس: إنه يجري إعادة النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها في شهر رمضان عقب موجة العمليات الأخيرة.

وفي رسالة مسجلة عبر صفحة ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، قال غانتس: "إن إسرائيل لن تقبل بوقوع اعتداءات على "أراضيها" وان الجهات الأمنية المختصة تنظر حاليا في الخطوات الممكن اتخاذها تجاه السكان الفلسطينيين خلال شهر رمضان مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية".



وتابع غانتس " نشهد فترة صعبة من الهجمات وهو واقع لا يمكننا التسليم به ونعمل في مواجهته بقوة وبحزم".

وأضاف غانتس، "في الفترة الأخيرة نروج بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لسلسلة من الخطوات التي تهدف الى تحسين جودة الحياة والاقتصاد في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، لكن في ظل الوضع الأمني المتدهور لن نستطيع مواصلة العمل على تطبيقها إلا بعودة الهدوء وعودة الاستقرار الأمني".