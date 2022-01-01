أكثر من 4.1 ملايين شخص فروا من أوكرانيا

جنيف/سما/

فرّ أكثر من 4,1 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، حسبما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأحصت المفوضية 4,137,842 لاجئا أوكرانيا على موقعها المخصص لهذه الأزمة السبت، بزيادة 34966 عن حصيلة نشرتها الجمعة.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. وحوالى 90% من الذين فروا من أوكرانيا هم من النساء والأطفال.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حوالى مليوني طفل بين الفارين.

وتقدر المنظمة أيضاً أن أكثر من نصف أطفال البلاد البالغ عددهم 7,5 ملايين هم نازحون أو لاجئون.

وفر نحو 205,500 شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في أوكرانيا بنحو 6,5 ملايين.

واضطر أكثر من عشرة ملايين شخص أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما عن طريق البحث عن ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.

قبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا أكثر من 37 مليونا في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، ولا تشمل شبه جزيرة القرم (جنوب) التي ضمتها روسيا في عام 2014 ولا المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام نفسه.

أ ف ب