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روسيا تعلن استهداف مصفاة نفط كبرى في أوكرانيا

السبت 02 أبريل 2022 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تعلن استهداف مصفاة نفط كبرى في أوكرانيا



وكالات - سما-

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، استهداف مصفاة نفط كبرى في أوكرانيا، ما أدى لتدمير مستودعات وقود فيها.



وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، أنه تم استهداف المطارات العسكرية الأوكرانية وتدميرها في مدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك، باستخدام صواريخ عالية الدقة، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.
وأضاف البيان أنه تم تدمير مستودعات الوقود في مصفاة كريمنتشوك، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى.
وأشار أن هذه المستودعات "كانت تقوم بإمداد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية".
وذكرت الوزارة أنه" تم ليلا إسقاط مروحيتين من طراز Mi-24، وتدمير 24 طائرة مسيرة و67 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 54 منشأة تركزت فيها المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ولفتت أن القوات الروسية دمرت381 طائرة مسيرة أوكرانية و1882 دبابة، منذ بداية العملية العسكرية.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

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