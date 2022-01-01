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شرطة الاحتلال تعتقل مديرة جمعية "الدار للثقافة" في الناصرة

السبت 02 أبريل 2022 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تعتقل مديرة جمعية "الدار للثقافة" في الناصرة



الناصرة/سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم، السبت، مديرة جمعية "الدار للثقافة" في الناصرة، رلى مزاوي، وذلك في إطار حملة الملاحقات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على الناشطين السياسيين.

وكانت قوات من الشرطة قد وصلت الليلة الماضية إلى منزل الناشطة مزاوي، وقامت باعتقالها بادعاء أنها تجاهلت الدعوة التي وجهت إليها للتحقيق في مقر قيادة الشرطة في الناصرة.

وفي حديث لموقع "عرب 48" قال مروان أبو واصل، الناشط في الحراك النصراوي - الفلسطيني، والذي تشارك رلى مزاوي، في معظم نشاطاته أن سبب الاعتقال غير معروف لديهم.

وأكد أو واصل أن خلفية الاعتقال لا علاقة لها بالجداريات التي يبادر إليها الحراك على الجدران العامة في المدينة، مشيرا إلى أن سبب الاعتقال قد يعود إلى مدونة نشرتها مزاوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أبو واصل أنه من المقرر ان تنظر المحكمة مساء اليوم، في طلب تمديد اعتقال رلى مزاوي، مشيرا إلى أن الحراك سينظم وقفة احتجاجية أمام المحاكم فيما لو نظرت المحكمة في تمديد اعتقالها.

وأكد أبو واصل أن اعتقال رلى مزاوي يندرج في إطار الملاحقات السياسية التي تقوم بها أجهزة الأمن

#رلى مزاوي #الناصرة

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