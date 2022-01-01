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السعودية: غرامة مالية كبيرة للقادمين لأداء العمرة دون تصريح

السبت 02 أبريل 2022 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: غرامة مالية كبيرة للقادمين لأداء العمرة دون تصريح



وكالات / سما /

شددت وزارة الداخلية السعودية على القادمين الراغبين بأداء العمرة، ضرورة اشتراط إصدار التصريح عبر تطبيقي «اعتمرنا» أو «توكلنا»، منبهة إلى أنه لن يتم السماح بالعمرة دون تصريح.

وكشفت أن عقوبة القادمين لأداء مناسك العمرة دون تصريح تتمثل بغرامة قدرها 10,000 ريال.

في حين شدد قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي على ضرورة لبس الكمامة في المنطقة المركزية حفاظا على صحة المعتمرين وتماشيا مع التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والصحية.

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة) أن أداء العمرة في شهر رمضان يتطلب تصريحا من أجل ضمان جودة التنظيم، بينما دخول المصلين للمسجد الحرام وساحاته دون تصريح. وقال إنه تم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين، وتخصيص أبواب الملك فهد والعمرة والسلام والملك عبدالعزيز ومدخل المروة لدخول المعتمرين.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على إيجاد ممر على التوسعة السعودية الثالثة والمطاف لتمكين نقل المعتمرين بعد الخروج من المروة إلى الساحة الغربية (الشبيكة، جبل عمر، شارع إبراهيم الخليل).

#السعودية #العمرة #الكمامة

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