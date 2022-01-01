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توقعات عالمية بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الخام

السبت 02 أبريل 2022 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات عالمية بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الخام



وكالات / سما /

لا تزال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، فيُتوقع أن تشهد أسعار المواد الخام الأساسية ارتفاعاً غير مسبوق.


وقال بينيدكت سوبوتكا رئيس مجموعة (يوراسيان ريسورسيز جروب)، مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية المعنية بالسلع ومقرها لوكسمبورج بأن العالم يشهد انتهاء عصر المواد الخام الرخيصة؛ فالعقوبات الدولية أسهمت في زيادة غير مسبوقة على الأسعار.

من الجدير ذكره، أن أسعار القمح، والأسمدة، والنفط الخام، والغاز الطبيعي، والألمنيوم، والنحاس قفزت إلى مستويات عالية منذ بداية العام، وأنها ستشهد المزيد من التقلبات.

وبحسب سوبوتكا، فإنه خلال الأشهر القادمة ستصبح أسعار العناصر المهمة في حياتنا أغلى ثمناً من الخبز، والقهوة، وأجهزة الكمبيوتر، والسيارات، وحتى مواد البناء والمنازل.
 

#المواد الخام #أسعار #روسيا واوكرانيا

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