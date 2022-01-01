الجيش الأمريكي يتراجع عن تجربة صاروخية بسبب روسيا

وكالات / سما /

ألغى سلاح الجو الأمريكي، الجمعة، تجربة للصاروخ الباليستي (مينيتمان 3) العابر للقارات خوفاً من سوء تقدير روسي في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة (رويترز) أن التجربة الصاروخية الأمريكية تم إجراءها سابقاً في محاولة لتخفيف التوترات النووية مع روسيا.



وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) قد أعلنت في البدء تأجيل التجربة في الثاني من آذار/ مارس، بعد أن قالت روسيا إنها أعلنت حالة التأهب القصوى في قواتها النووية.



وقالت واشنطن في ذلك الوقت إنه من المهم بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وروسيا أن "تأخذاً بعين الاعتبار الخطر الذي يمثله سوء التقدير وأن تتخذا من الخطوات ما يحد من هذه الأخطار".



وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو آن ستيفانيك: إن قرار إلغاء تجربة الصاروخ (إل.جي.إم-30جي مينيتمان 3) صدر لنفس الأسباب التي من أجلها تم التأجيل في بادئ الأمر.



ومن المقرر إجراء تجربة الصاروخ مينيتمان 3 المقبلة في وقت لاحق من العام الحالي، بعد أن أعلنت واشنطن عن نيتها تأجيل التجربة فقط "لبعض الوقت" لا أن تلغيها.