مصرع مستوطن واصابة آخر بحادث دهس قرب قلقيلية

قلقيلية/سما/

لقي مستوطن إسرائيلي مصرعه، مساء الجمعة، وأصيبت مستوطنة أخرى، جراء تعرضهما للدهس قرب قلقيلية.

وذكر موقع "واي نت" العبري، بأن أحد المستوطنين 30 عامًا، أصيب بجروح حرجة وتم تحديد مصرعه في مكان الحدث، فيما أصيبت الأخرى بجروح متوسطة، مشيرًا إلى أن قوات كبيرة وصلت للمكان قرب مستوطنة تسوفيم شرق قلقيلية.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن سائق المركبة فر من المكان ويجري ملاحقته، وتبين أن الحدث ناجم عن حادث سير.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حادث الدهس قرب مستوطنة "تسوفيم" شمال شرق قلقيلية حادث سير وليس عملية على خلفية قومية (فدائية)