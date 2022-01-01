في اتصال هاتفي مع هرتسوغ: أردوغان يدين العمليات الأخيرة ويصفها بـ “الإرهابية”

القدس المحتلة/سما/

أدان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، رجب طيب إردوغان، "بشدة" العمليات الثلاث التي نُفِّذت في "إسرائيل" مؤخرا، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا، بينهم عناصر أمن.





جاء ذلك في اتصال هاتفي، أجراه إردوغان بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مع نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، والذي استُقبِل بحفاوة بالغة تمثِّل أعلى مستوى وفقا للبروتوكول الدبلوماسي، في زيارة أجراها إلى أنقرة في التاسع من الشهر الجاري.

وخلال محادحثتهما، سعى الرئيس التركي إلى "إرسال تعازيه إلى أسر الضحايا الذين فقدوا أحباءهم، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى" الذين سقطوا بالعمليات، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي العامة ("كان 11").

وذكرت "كان 11" أن هرتسوغ بدوره، "شكر الرئيس التركي على الكلمات المهمة، وأشار إلى أن هذه الهجمات الشنيعة أودت بحياة بريئة، وأن هذه مأساة كبيرة جدا".

وقالت إن هرتسوغ وإردوغان "شددا... على أنه ينبغي اتخاذ إجراءات للحفاظ على السلام والهدوء في المنطقة بأسرها".

ووفق بيان الرئاسة التركية، "شدد إردوغان، لنظيره الإسرائيلي على أهمية عدم منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".

وأدان "الهجمات الإرهابية الشنيعة التي وقعت في مختلف مدن إسرائيل في الأيام الأخيرة، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وقال: "من المهم عدم منع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".

وأعرب إردوغان عن تطلعه لأن "تواصل السلطات الإسرائيلية إظهار الاهتمام بما يخص إبقاء الأقصى مفتوحا للعبادة لمدة 24 ساعة في العشر الأواخر من رمضان، وإغلاقه أمام زيارات غير المسلمين".

وعلى صعيد آخر، صرح إردوغان بأن التضافر المزمع إنشاؤه خاصة في مجال الطاقة، يُعدّ مصلحة مشتركة للطرفين.

وأعرب عن رغبته في الحفاظ على الزخم الذي اكتسبته العلاقات الثنائية خلال زيارة هرتسوغ إلى تركيا في 9 آذار/ مارس المنصرم.