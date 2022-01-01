تعرف على نتائج قرعة كأس العالم 2022

أجريت مساء اليوم الجمعة 1 أبريل قرعة كأس العالم 2022، وذلك في مركز الدوحة للمؤتمرات بالعاصمة القطرية.

تحدد 29 منتخبًا من المتأهلين لكأس العالم حتى الآن، ويتبقى فقط 3 مقاعد اثنان منهما من الملحق العالمي والآخر من الملحق الأوروبي.

تأهلت 4 منتخباتٍ عربية لمونديال 2022، هم قطر صاحب الأرض والجمهور، والمنتخب السعودي والمغرب وتونس، وقد يلحق بهم منتخب الإمارات من خلال الملحق.



الكشف عن تعويذة كأس العالم 2022

وفي الأسطر التالية، نتعرف على نتيجة قرعة كأس العالم 2022.



نتيجة قرعة كأس العالم 2022

بحسب نظام قرعة كأس العالم 2022، تتواجد قطر في المجموعة الأولى ووقع معها منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا.

المجموعة الثانية يتواجد على رأسها إنجلترا، وذلك برفقة الولايات المتحدة وإيران والفائز من الملحق الأوروبي.

المنتخب السعودي جاء في المجموعة الثالثة، ويتواجد معه الثلاثي الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

أما الشقيق العربي تونس، فجاء في المجموعة الرابعة رفقة فرنسا حامل اللقب والدنمارك والفائز من ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية.

أوقعت القرعة ألمانيا وإسبانيا في المجموعة الخامسة، ويتواجد معهما اليابان والفائز من ملحق أوقيانوسيا وأمريكا الشمالية.



جاءت المغرب في المجموعة السادسة، وذلك رفقة بلجيكا وكندا وكرواتيا.

تتواجد البرازيل على رأس المجموعة السابعة، ويرافقها صربيا وسويسرا والكاميرون، أما المجموعة الثامنة والأخيرة فيتواجد بها البرتغال وغانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

مجموعات كأس العالم 2022







ما هو موعد كأس العالم 2022؟



موعد انطلاق كأس العالم 2022 هو يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، وسيفتتح منتخب قطر بالطبع البطولة.

ستقام مباراة الافتتاح في ستاد البيت، وسينطلق في تمام الساعة الواحة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

أما موعد نهائي كأس العالم 2022 فهو 18 ديسمبر 2022، وسيقام في ستاد لوسيل.

جدول مواعيد كأس العالم 2022







