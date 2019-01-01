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الكشف عن زيارة سرية لوفد أمني إسرائيلي الى السودان

الجمعة 01 أبريل 2022 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن زيارة سرية لوفد أمني إسرائيلي الى السودان



القدس المحتلة/سما/

كشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن وفدا أمنيا إسرائيليا عالي المستوى أنهى زيارة رسمية إلى السودان هذا الأسبوع، وهي الزيارة الثالثة لهذا الوفد الأمني الإسرائيلي منذ تولي قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان الحكم في السودان في أبريل/نيسان 2019.

وقد أجرى الوفد الإسرائيلي مباحثات مع مسؤولين كبار في القيادة السودانية، اقتصرت على الجوانب الأمنية دون القضايا السياسية.

وكانت الخرطوم وتل أبيب اتفقتا -بوساطة الولايات المتحدة- في أكتوبر/تشرين الأول 2020 على تطبيع العلاقات بينهما، غير أنهما لم يوقّعا حتى الساعة على اتفاق رسمي بهذا الشأن.

وفي 12 فبراير/شباط 2022، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إن التعاون الأمني الاستخباراتي بين السودان وإسرائيل لم يتوقف منذ لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

وأكد المسؤول السوداني أن سلسلة الاجتماعات بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين هي جزء من تعاون أمني ومخابراتي، وليست سياسية بطبيعتها.


ووفقا للبرهان، فإن المعلومات المتبادلة مع الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية مكّنت الخرطوم من ضبط بعض المجموعات الإرهابية التي كانت تسبب مشاكل في السودان والإقليم.

#السودان #اسرائيل

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