تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان 2022 في الدول العربية والإسلامية

الرياض/سما/

أكدت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وأعلنت أن غداً أول أيام الشهر الكريم في المملكة.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 1 / 4 /2022م

كما أعلنت كل من قطر والإمارات والبحرين والكويت والعراق وسوريا ثبوت رؤية الهلال وأن السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

فيما أعلنت سلطنة عمان والأردن أن يوم الأحد المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت سلطة بروناي، مساء يوم الجمعة، عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد المقبل 3 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما وأعلنت دولتا اندونيسيا وماليزيا، رسميًا، مساء اليوم، أن الأحد المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك".