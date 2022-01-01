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في وضعية تشهد.. العثور على جثة فتاة بكامل ملابسها داخل قبر بحدائق أكتوبر

الجمعة 01 أبريل 2022 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
في وضعية تشهد.. العثور على جثة فتاة بكامل ملابسها داخل قبر بحدائق أكتوبر



القاهرة / وكالات /

شهدت منطقة حدائق أكتوبر، حالة من الرعب بعد العثور على جثة فتاة بالقرب من المقابر، في وضع التشهد وبكامل ملابسها داخل مقبرة، فهرع الأهالي وأبلغوا أجهزة الأمن.

دفن فتاة بكامل ملابسها داخل مقبرة

توجه بعض الأهالي في طريقهم إلى دفن جثة متوفى، داخل مقابر عائلتهم بمنطقة حدائق أكتوبر، لكن المفاجأة كانت عندما تم فتح المقبرة ونزولهم إلى غرفة الدفن، حيث لاحظ أحد أقارب المتوفى جسم إنسان غريب، وعندما حاول التعرف على الجثة، اكتشف أنها جثة فتاة مدفونة بكامل ملابسها، ويدها مرفوعة إلى أعلى، بينما اصبع السبابة في وضع التشهد.

وعلى الفور، أبلغ الأهالي قسم شرطة أكتوبر بتفاصيل الواقعة، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وبينت التحريات أن الفتاة التي عثر عليها داخل المقبرة ليست من أقارب أصحاب المدفن، وأنهم وجدوها خلال دفن أحد أقاربهم وتم التحفظ على الجثة، وأبلغت جهات التحقيق لمباشرة ملابسات الواقعة.

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