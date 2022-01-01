يديعوت: موجة العمليات ستستمر بشكل أوسع خلال رمضان

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الجمعة، إن موجة العمليات الفردية سوف تستمر بشكل أوسع خلال شهر رمضان.

وأضافت الصحيفة، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تواجه صعوبة في تقدير المدة التي ستستمر فيها موجة العمليات؛ بسبب خصائص تنفيذ العمليات التي لا تحتوي على بنية تنظيمية ولا اتصالات.

وتشهد أنحاء فلسطين تصاعدًا في عمليات المقاومة، تشمل إطلاق الرصاص ورشق بالزجاجات الحارقة والحجارة؛ ردًّا على جرائمهم المتواصلة وعمليات التهويد والهدم والملاحقة للفلسطينيين.

ونفذ فلسطينيون 10 عمليات فدائية خلال شهر مارس/ آذار المنصرم؛ أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليًّا، وإصابة 17 آخرين.