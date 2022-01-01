الاحتلال يستنفر قواته لتحييد بالونات في غلاف غزة اتضح أنها لعيد ميلاد !

القدس المحتلة/سما/

عثر مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، على حزمة بالونات مربوطة بجسم متفجر في المجلس الإقليمي الاستيطاني شعار هنيغف بالنقب الغربي بغلاف غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "قوات الشرطة الإسرائيلية هرعت إلى إحدى مستوطنات غلاف غزة بعد العثور على حزمة بالونات مرتبطة بعبوة متفجرة"، مردفة أن طواقم المتفجرات وصلت إلى المكان. وأضافت أن الشرطة أغلقت المنطقة، فيما يعمل خبراء متفجرات على فحص البالونات وما إذا كانت مفخخة.

ولاحقًا ذكرت الصحيفة العبرية، أنه "بعد فحص الشرطة تبين أن البالونات التي تم العثور عليها في منطقة إيفيم لم تطلق من قطاع غزة، بل أطلقها أمس أحد سكان الغلاف وسارع لإبلاغ الشرطة عنها بعد الأنباء صباح اليوم". في حين قالت قناة "كان" العبرية، إن "البالونات التي أثارت الشكوك في غلاف غزة اتضح أنها من حفلة عيد ميلاد أقيمت أمس في مستوطنة بالغلاف".