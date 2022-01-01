فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الجمعة.
"يديعوت أحرونوت":
-180 مليون شيقل إضافية لميزانية الشرطة
-3000 شرطي حول الحرم القدسي... أي خطأ هنا يمكن أن يشعل الشرق الأوسط
- توجيه إنذار لمديرة مصلحة السجون بعد التحقيق في هروب الأسرى من سجن جلبوع
- المطرب الإسرائيلي الألماني الذي ادعى أنه منع من دخول فندق بألمانيا لأنه يهودي سيحاكم لأن ادعاءه كاذبا وإذا أدين سيحكم عليه بالسجن 5 سنوات
- تهديد بوتين لأوروبا: ادفعوا ثمن الغاز بالروبل أو سنقطعه عنكم
"معاريف":
- انتقادات شديدة اللهجة للسماح لبن غفير باقتحام الأقصى
- الحكومة تعد اقتراح قانون بسحب جنسية من ينفذ عمليات
- بوتين: لم يحن الوقت لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
- واشنطن تفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيرانية
"هآرتس":
- ارتفاع كبير بعدد الإسرائيليين الذين طلبوا الحصول على السلاح
- مروحيات أوكرانية قصفت في روسيا
- الإسرائيليون يتركون نيويورك
- لماذا اعتقد أعضاء الليكود أني وصفتهم بالبهائم؟
- البالونات التي هبطت بالجنوب لم تكن متفجرة
- تحميا شطرسلر: بن غفير وسمورتيش أعداء لإسرائيل