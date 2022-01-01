القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الجمعة.

"يديعوت أحرونوت":

-180 مليون شيقل إضافية لميزانية الشرطة

-3000 شرطي حول الحرم القدسي... أي خطأ هنا يمكن أن يشعل الشرق الأوسط

- توجيه إنذار لمديرة مصلحة السجون بعد التحقيق في هروب الأسرى من سجن جلبوع

- المطرب الإسرائيلي الألماني الذي ادعى أنه منع من دخول فندق بألمانيا لأنه يهودي سيحاكم لأن ادعاءه كاذبا وإذا أدين سيحكم عليه بالسجن 5 سنوات

- تهديد بوتين لأوروبا: ادفعوا ثمن الغاز بالروبل أو سنقطعه عنكم

"معاريف":

- انتقادات شديدة اللهجة للسماح لبن غفير باقتحام الأقصى

- الحكومة تعد اقتراح قانون بسحب جنسية من ينفذ عمليات

- بوتين: لم يحن الوقت لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

- واشنطن تفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيرانية

"هآرتس":

- ارتفاع كبير بعدد الإسرائيليين الذين طلبوا الحصول على السلاح

- مروحيات أوكرانية قصفت في روسيا

- الإسرائيليون يتركون نيويورك

- لماذا اعتقد أعضاء الليكود أني وصفتهم بالبهائم؟

- البالونات التي هبطت بالجنوب لم تكن متفجرة

- تحميا شطرسلر: بن غفير وسمورتيش أعداء لإسرائيل