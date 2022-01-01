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إسرائيل تعلن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الإمارات

الجمعة 01 أبريل 2022 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الإمارات



القدس المحتلة / سما /

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات بعد أشهر من المداولات.

وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في بيان، إن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اختتمتا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

ووصفت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بأنه "واسع وهام"، مشيرة إلى أنه يشمل التنظيم والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية.

وعملت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، اورنا بربيباي، على بلورة الاتفاق بالتعاون مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.

وبموجب الاتفاق، ستعفى 95 بالمئة من المنتوجات التي سيتم تداولها بين البلدين من الضرائب بشكل فوري أو تدريجيا، ومن بين هذه المنتوجات: مواد غذائية، زراعية، مستحضرات تجميل وأدوية.

ومن المتوقع أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد توقيع الوزيرة باربيباي عليه مع نظيرها الاماراتي، بعد الانتهاء من الاجراءات اللازمة.

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