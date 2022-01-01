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الخارجية الإسرائيلية تحذف تغريدة حول إدانة الرئيس عباس لعملية تل أبيب

الخميس 31 مارس 2022 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسرائيلية تحذف تغريدة حول إدانة الرئيس عباس لعملية تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

حذفت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة على صفحة لها على "تويتر" تناولت إدانة السلطة الفلسطينية للعمليات، بدعوى تبنيها الرواية الفلسطينية.
 
وجاء في التغريدة، وفق القناة 7 العبرية: "استنكر رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن مقتل مدنيين إسرائيليين في عملية تل أبيب، وقال إن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الذي يتحمل مسؤوليته المستوطنين وغيرهم".
 
وبعد مناشدة القناة السابعة لوزارة الخارجية، تم حذف التغريدة، وقال مكتب الخارجية: "كان هناك خطأ في الحكم".
 
وقال تيار اليمين: "إنه من الجيد أن يدين عباس العملية، لكن هذا بالتأكيد ليس كافياً، ويجب ألا ننسى أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، وتخصص رواتب الأسرى في السجون، وهذا أمر يجب إدانته بشدة".
 
عضو الكنيست أوريت ستروك، ردت غاضبة، "حكومة بينيت- لابيد في خدمة العدو، وتمنح وزارة خارجية إسرائيل منصة للإرهابي الكبير أبو مازن، اللقيط الذي سن قانون رواتب الأسرى، ويوقع على كشوفات رواتبهم كل شهر".

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