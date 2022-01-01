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"الخارجية الأردنية" تدين اقتحام عضو الكنيست بن غفير للمسجد الأقصى المبارك

الخميس 31 مارس 2022 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية الأردنية" تدين اقتحام عضو الكنيست بن غفير للمسجد الأقصى المبارك



وكالات - سما-

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام عضو "الكنيست" الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير المسجد الأقصى المُبارك صباح اليوم الخميس، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تُعد انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي.

وشدد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

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