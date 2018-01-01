القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

وكالات - سما-

قرر القضاء التركي اليوم الخميس إحالة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الى السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية ، وذلك خلال جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم في إسطنبول.

وبحسب وكالة الانباء التركية الرسمية فقد قرر القضاء التركي التوقف عن مواصلة النظر في قضية الصحفي جمال خاشقجي بعد عدم حضور المتهمين الـ26 جلسات المحكمة وإحالة الملف الى السعودية.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وطالبت النيابة العامة في تركيا ببدء الإجراءات اللازمة من أجل تأمين نقل المحاكمة إلى الجهات القضائية السعودية.

كما قررت المحكمة التوقّف عن مواصلة النظر في القضية، والبدء بالأسس والإجراءات اللازمة من أجل نقلها للسلطات القضائية السعودية.

وقررت هيئة المحاكمة تأجيل الجلسة مع مطالبة وزارة العدل التركية بالإدلاء برأيها حول نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية.