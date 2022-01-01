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أبو محسن: 15 إبريل آخر موعد لاستلام الأفلام بمهرجان العودة

الخميس 31 مارس 2022 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو محسن: 15 إبريل آخر موعد لاستلام الأفلام بمهرجان العودة



غزة / سما /

أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام سمير أبو محسن يوم الخميس أن استقبال الأفلام للمشاركة في المهرجان سيتواصل حتى 15 إبريل، مبيناً أن لجنة التحكيم ستباشر عملها بعد ذلك تمهيداً للحفل الختامي وتوزيع الجوائز على الفائزين.

وقال أبو محسن في تصريح صحفي: "نستقبل خلال هذه الفترة العديد من الأفلام للمشاركة في المهرجان، وسنستمر في استقبال المشاركات حتى منتصف شهر إبريل".

وحث الراغبين بالمشاركة على استثمار الوقت وإنتاج الأفلام وفق المحاور المطلوبة.

وبين أن "تفاصيل المشاركة وشروطها منشورة عبر منصات المهرجان ومنتدى الإعلاميين سواء عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى أو حسابات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد أن "الجهود مازالت مستمرة لإنجاز مهرجان يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني، والاتصالات قائمة لتشكيل مجلس أمناء لجائزة مهرجان العودة من كفاءات فلسطينية وعربية ودولية".

يذكر أن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أطلق "مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام" خلال حفل بحضور نخب إعلامية ومجتمعية مطلع شهر يناير الماضي في مدينة غزة.

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