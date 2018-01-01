وزير الخارجية التركي يزور إسرائيل منتصف أيار

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إنه سيزور إسرائيل ورام الله، منتصف أيار/مايو المقبل، وأنه سيرافقه وزير الطاقة، فاتح دونماز.

وأضاف تشاووش أوغلو، الذي تحدث إلى قناة "إيه خبر"، أنه سيناقش مع نظيره الإسرائيلي، يائير لبيد، تعيين سفراء في أنقرة وتل أبيب.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن مشروعا محتملا لخط أنابيب غاز بين تركيا وإسرائيل غير ممكن في المدى القريب، وأن بناء نظام بديل لخفض الاعتماد على الغاز الروسي لن يحدث سريعا.

وعملت تركيا وإسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، على تحسين علاقاتهما المتوترة منذ بداية العقد الماضي، ويبدو قطاع الطاقة مجال تعاون محتملا بينهما.

وتبادلت الدولتان طرد السفراء، في 2018، وكثيرا ما تبادلتا الانتقادات بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والدعم التركي لحركة حماس، إلى جانب قضايا أخرى.