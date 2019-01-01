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القبض على امرأة يونانية للاشتباه في قتلها 3 من بناتها

الخميس 31 مارس 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على امرأة يونانية للاشتباه في قتلها 3 من بناتها



وكالات / سما /

صدر أمر اعتقال رسمي في اليونان بحق امرأة (33 عاماً) يتردد أنها قتلت ثلاثا من بناتها.


وكما أعلنت الشرطة الأربعاء، ألقي القبض على المشتبه بها، التي يقال إنها دست السم لابنتها في 29 كانون الثاني/يناير.


ويبدو أن القضية لها أبعاد أكبر، حيث توفيت اثنتان آخريان من بنات المرأة من مدينة باتراس الساحلية في عامي 2019 و 2021، وكانت أعمارهما ستة أشهر وثلاث سنوات.


ولفتت وفاة البنات الثلاث انتباه السلطات الآن، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي “إي آر تي” مساء الأربعاء.


وكشف فحص للطب الشرعي أن الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات تم إعطاؤها الكيتامين المخدر ، الذي يستخدم بشكل رئيسي في الطب البيطري.


ومن المقرر الآن فحص جثتي الطفلتين الأخريين.

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