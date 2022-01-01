كريس روك بأول تعليق له على قيام ويل سميث بصفعه

وكالات / سما /

علّق النجم العالمي ​كريس روك​ لأول مرة على قيام النجم العالمي ​ويل سميث​ بصفعه على المسرح في حفل الأوسكار بعدما اطلق كريس نكتة عن حلق جادا سميث زوجة ويل شعرها واعتبرها اهانة لها خصوصا انها تعاني من الثعلبة.

وقال كريس روك: "مازلت أحاول إستيعاب ماحدث".

وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار، قد استنكرت صفع ويل سميث لمقدم الحفل كريس روك واشارت الى إنها بدأت تراجع الامور بشكل رسمي على ان تتخذ القرار المناسب.

وقالت الأكاديمية في بيان لها انها "تستنكر أفعال السيد سميث في حفل الليلة الماضية". وتابعت: "بدأنا مراجعة رسمية للواقعة، وسنبحث مزيدا من الإجراءات والعواقب وفقا للوائح الداخلية ومعايير السلوك وقانون كاليفورنيا".