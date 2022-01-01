عروض من 5 أندية عربية لاحتراف مهاجم فلسطيني

الضفة المحتلة / سما /

تلقى المهاجم الفلسطيني شهاب القنبر، لاعب جبل المكبر، عروضاً جدية من 5 أندية عربية لخوض تجربة الاحتراف في الفترة القادمة بعد نهاية منافسات بطولة القدس والكرامة.

وذكر إيهاب أبو مرخية أن القنبر تلقى عروضاً من الأندية الأردنية، الوحدات والفيصلي والحسين إربد، إضافة لعرض من نادٍ مصري وآخر عراقي.

وكان القنبر قد ظهر بأداء قوي ومستوى عالٍ أمام أعين الأندية الأردنية التي حضرت بطولة القدس والكرامة وتسجيل 4 أهداف إضافة لتصدر قائمة هدافي دوري المحترفين برصيد 17 هدفاً، مما جعله مطمعاً للعديد من الأندية للتعاقد معه في الفترة القادمة.

ونوه أبو مرخية أن الفترة القادمة ستشهد دراسة العروض المقدمة لاختيار أحدها وفقاً للأفضل للاعب ومسيرته الكروية.