دراسة توضّح القدرة على اكتشاف الأخبار المزيفة عبر الإنترنت!

وكالات / سما /

يعتقد الكثير من الناس أنه يمكنهم بسهولة اكتشاف الأخبار المزيفة عبر الإنترنت، لكن تقريرا جديدا يشير إلى أننا قد لا نكون محظوظين في تحديد المعلومات الخاطئة كما نعتقد.

وأجرى منظم الإنترنت Ofcom استطلاعا لأكثر من 13000 شخص في المملكة المتحدة ممن يستخدمون الإنترنت، حول نطاق عاداتهم على الإنترنت واستخدام الأجهزة والمواقف تجاه وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن سبعة من كل 10 بالغين (69%) قالوا إنهم واثقون في تحديد المعلومات الخاطئة، فإن واحدا من كل خمسة (22%) كان قادرا على التعرف بشكل صحيح على الإشارات الدالة على المنشور الحقيقي، دون ارتكاب أخطاء.

وكان هذا النمط أكثر إثارة للإعجاب بين الأطفال الأكبر سنا الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، حيث قال 74% إنهم واثقون من أنفسهم، لكن 11% فقط كانوا قادرين على فهم الحقيقة من الخيال.

وبشكل عام، وجدت الدراسة أن 30% من البالغين في المملكة المتحدة الذين يتصلون بالإنترنت (14.5 مليون) غير متأكدين أو حتى لا يفكرون في مصداقية المعلومات التي يرونها على الإنترنت. و6% أخرى، أو حوالي واحد من بين كل 20 مستخدم للإنترنت، يؤمنون بكل ما يرونه على الإنترنت.

وحذرت Ofcom من أن "الحجم الهائل" للمعلومات المتاحة عبر الإنترنت يعني امتلاك المهارات الأساسية والقدرة على تحديد المعلومات التي قد تكون خاطئة أو متحيزة "لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى". وكل دقيقة يتم تحميل 500 ساعة من المحتوى على "يوتيوب"، ومشاهدة 5000 مقطع فيديو على "تك توك" ويتم مشاركة 695000 قصة على "إنستغرام".

ووجدت Ofcom أن كلا من البالغين والأطفال يبالغون في تقدير قدراتهم على اكتشاف المعلومات الخاطئة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت ميلاني داوز، الرئيسة التنفيذية لـ Ofcom: "في عالم متقلب وغير متوقع، من الضروري أن يمتلك كل شخص الأدوات والثقة لفصل الحقيقة عن الخيال عبر الإنترنت - سواء كان الأمر يتعلق بالمال أو الصحة أو الأحداث العالمية أو أشخاص آخرين".

لكن العديد من البالغين والأطفال يكافحون لاكتشاف ما قد يكون مزيفا. لذلك نحن ندعو شركات التكنولوجيا إلى إعطاء الأولوية لاستئصال المعلومات المضللة الضارة، قبل أن نتولى دورنا الجديد في المساعدة في معالجة المشكلة.

وقدمت Ofcom نصائح حول ما يجب مراعاته عند تحديد الحقيقة من الخيال عبر الإنترنت، بما في ذلك، بشكل حاسم، التحقق من المصدر والتفكير في الدوافع الخاصة بك لرغبتك في تصديقها.

وبالنسبة للبحث، أجرت Ofcom ثلاثة استطلاعات لأشخاص تبلغ أعمارهم 16 عاما وأكثر، ركز كل منها على جوانب مختلفة من الاستخدام عبر الإنترنت.

وتتألف إحدى العينات من 3660 و6566 و3095 شخصا - بإجمالي 13321 شخصا مختلفا.

ولكل استجابة مسح، تم حساب النسب المئوية على أساس واحد من إجماليات المسح الثلاثة، بدلا من الإجمالي التراكمي 13321.

وفي أحد الاستطلاعات، عُرض على المشاركين منشورات وملفات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد ما إذا كان بإمكانهم التحقق من صحتها.

وعلى الرغم من أن 69% من البالغين و74% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما قالوا إنهم واثقون من تحديد المعلومات الخاطئة، إلا أن 22% فقط و11% على التوالي كانوا قادرين على تحديد علامات المنشور الحقيقي بشكل صحيح، دون ارتكاب أخطاء.

وبالمثل، فإن 24% من البالغين و27% من الأطفال الذين ادعوا أنهم واثقون من اكتشاف المعلومات الخاطئة لم يتمكنوا من تحديد ملف تعريف مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجدت الدراسة أيضا أن 33% من الآباء لأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات، و60% من الآباء لأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاما، أفادوا بأن أطفالهم لديهم ملف تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من كونهم أقل من الحد الأدنى المطلوب للسن، 13 بالنسبة لمعظم المواقع.

وتزداد شعبية "تك توك"، على وجه الخصوص، حتى بين الفئات العمرية الأصغر.

وبشكل مثير للدهشة، يستخدم 16% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى أربع سنوات و29% من خمسة إلى سبعة أعوام، المنصة، على الرغم من أن التطبيق من المفترض أن يكون للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عاما وأكثر.

وحذرت Ofcom من أن العديد من الأطفال يمكن أن يستخدموا حسابات أخرى مزيفة - لإخفاء جوانب من حياتهم على الإنترنت عن الآباء.

ووجدت الدراسة أن 64% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و11 عاما، لديهم حسابات أو ملفات شخصية متعددة. ومن بين هؤلاء، 46% لديهم حساب فقط لتراه عائلاتهم.

وأفاد أكثر من ثلث الأطفال (35%) بالانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر، ما قد يعيق قيام أحد الوالدين أو الوصي بإجراء فحوصات مناسبة على استخدامهم عبر الإنترنت.

ومن المثير للاهتمام أن الأطفال يشعرون بإيجابية تجاه فوائد الاتصال بالإنترنت، ويستخدم الكثير منهم وسائل التواصل الاجتماعي كقوة من أجل الخير.

وقال 53% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما إنهم يشعرون أن الاتصال بالإنترنت مفيد لصحتهم العقلية، مقارنة بـ 17% من نفس الفئة العمرية الذين لم يفعلوا ذلك.