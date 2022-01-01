روابي تستضيف ماراثوناً نسوياً للأجهزة الأمنية

رام الله / سما /

استضافت مدينة روابي، ماراثوناً نسوياً لمنتسبات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، نظمته الرياضة العسكرية بالتعاون مع وحدة النوع الاجتماعي لقوات الأمن الوطني، وجمعية أمان، وذلك ضمن فعاليات إحياء يوم الأرض، وتكريماً للمرأة الفلسطينية في شهر المرأة.

وشاركت في الماراثون 130 متسابقة من مختلف الأجهزة الأمنية، حيث بلغ طوله 5000 متر، بدايةً من ساحة العلم، مروراً بالأحياء السكنية للمدينة، ووصولاً إلى كيو سنتر.

وكرمت مدير الرياضة العسكرية، العميد أمل خليفة الفائزات في الماراثون خلال فعالية أقيمت في المدينة، بحضور مدير النوع الاجتماعي في قوات الأمن الوطني العميد رنا الخولي، ورئيس اتحاد الشرطة الرياضي العميد بسام جبر ورئيس بلدية روابي المهندس إبراهيم الناطور، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، وجمعية أمان، حيث حازت العداءة ديما البرغوثي من مرتبات الأمن الوطني على المرتبة الأولى في الماراثون، وتلتها العداءة مرح زوايدة من مرتبات الشرطة على المرتبة الثانية وجاءت العداءة أروى موسى من مرتبات التوجيه السياسي في المرتبة الثالثة للفئة العمرية دون 40 عاماً.

كما توجت العداءة ابتسام الحساسنة من مرتبات التوجيه السياسي بالمرتبة الأولى في الفئة العمرية فوق 40 عاماً، وتلتها العداءة اعتماد أبو لبدة والعداءة آمنة عايدة من مرتبات الأمن الوقائي في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

وفي ذات السياق، قالت خليفة "هذا الماراثون يلعب دوراً إيجابياً في تعزيز العلاقات بين عناصر الأجهزة، وزيادة الترابط بينهم، وتعزيز القيم الأخلاقية من خلال التنافس الرياضي وتوعية المواطنين بضرورة ممارسة الرياضة".

وأضافت "روابي اليوم تعتبر حاضنة للرياضة في فلسطين من خلال ما تقدمه من تسهيلات ودعم لكل القطاعات الرياضية، ومما لا شك فيه أن هذا التوجه الذي تمارسه المدينة يأتي ليكمل الجهود التي يبذلها مؤسس المدينة بشار المصري في سبيل نهضة الرياضة الفلسطينية، ودوره الفاعل في تطويرها والارتقاء بها من خلال عضويته في اللجنة الأولمبية الفلسطينية العليا، فكل الشكر والتقدير له ولكل من ساهم في إنجاح هذا الماراثون اليوم".

من جانبها، قالت مدير النوع الاجتماعي في قوات الأمن الوطني، العميد رنا الخولي: "اختيارنا لهذا التوقيت لإقامة الماراثون في شهر آذار، جاء ليؤكد على رمزية العلاقة بين الأرض والمرأة، والقائمة على العطاء والانتماء والتفاني والاستمرارية".

وأضافت "مثل هذه الأنشطة تساهم في توفير المزيد من التشبيك بين عناصر المؤسسة الأمنية ككل، كما أن لها دوراً مهماً في بلورة صورتهم في ذهنية المجتمع الفلسطيني".

وأعربت العداءة ديما البرغوثي الفائزة في الماراثون عن سعادتها بهذه المشاركة والإنجاز الذي حققته، قائلةً: "هذا الماراثون يعزز روح الترابط بيننا كمنتسبات للأجهزة الأمنية، ويساهم في رفع الروح الرياضية والتنافسية بيننا".

يشار إلى أن مدينة روابي استضافت العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية على مدار السنوات الماضية، والتي تراوحت بين الماراثونات والمسابقات الرياضية والبطولات المختلفه.