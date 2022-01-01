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فضية لفلسطين في البطولة العربية للجودو فئة الاشبال

الخميس 31 مارس 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فضية لفلسطين في البطولة العربية للجودو فئة الاشبال



القدس المحتلة / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني للجودو مشاركته في البطولة العربية للجودو 2022 والتي امتدت من 22 الى 28 من شهر آذار حيث شارك امس شبلان فلسطينيان من نادي مركز الرئيس فلاديمير بوتين الرياضي في وهما اللاعب رودلف قعبر وزن تحت ٣٨ كغم ونزار الزير وزن تحت ٤٠ كغم حيث حصل الشبل نزار الزير على المركز الثاني بميدالية فضية بعد منافسة قوية على الذهب.

هذا وكان اختيار هذان الشبلان من قبل مدربهما احمد القرنة مدرب الجودو في فريق بيت لحم للجودو (مركز بوتين الرياضي) وقد رافقهما في البطولة .

وابدى الخبير الاردني والحكم الدولي توفيق السعدي اعجابه بالروح القتالية للشيلان الفلسطينيان واثنى عليهم وعلى مدربهم وحثهم على المضي قدما وتنبأ لهما بمستقبل واعد اذا ما استمرا في التمرينات.

بدوره وجه رئيس الاتحاد الفلسطيني للجودو جهاد عويضة وإدارة الاتحاد تحيتهم وشكرهم للمدرب واللاعبان رودلف قعبر ونزار الزير , كما ووجوا الشكر لاهاليهم الذين كانوا خير مشجع ومتابع لهما وسيقوم رئيس الاتحاد الفسطيني للجودو جهاد عويضة لاحقا بتكريمهما.

 
#الجودو #الاتحاد الفلسطيني للجودو #الاشبال

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