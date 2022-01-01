المشتل يهبط للثالثة .. والوفاق يتوّج بيت لاهيا باللقب بعد هزيمة الأمل

غزة / سما /

توّج بيت لاهيا بلقب دوري الدرجة الثانية, عقب خسارة الأمل أمام الوفاق (0-1), ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر والأخير من المسابقة.



ويدين الوفاق بانتصاره إلى محمد أبو عون الذي سجل هدف المباراة الوحيد (80) من ركلة جزاء, ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر, ويبقى رصيد الأمل 34 نقطة في المركز الثاني, بفارق نقطة خلف بيت لاهيا.



جماعي رفح – اليرموك (2-0)



وتفوق جماعي رفح على اليرموك (2-0), سجلهما محمد أبو رضوان (49 و84) تواليا, ليرفع الفائز رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع, ويتوقف رصيد الخاسر عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.



المشتل – الصلاح (0-0)



وتعادل المشتل مع الصلاح (0-0), ليهبط الأول للدرجة الثالثة, بعدما احتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة, أما الثاني فأصبح رصيده 19 نقطة في المركز التاسع.