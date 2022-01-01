  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

المشتل يهبط للثالثة .. والوفاق يتوّج بيت لاهيا باللقب بعد هزيمة الأمل

الخميس 31 مارس 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
المشتل يهبط للثالثة .. والوفاق يتوّج بيت لاهيا باللقب بعد هزيمة الأمل



غزة / سما /

توّج بيت لاهيا بلقب دوري الدرجة الثانية, عقب خسارة الأمل أمام الوفاق (0-1), ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر والأخير من المسابقة.

ويدين الوفاق بانتصاره إلى محمد أبو عون الذي سجل هدف المباراة الوحيد (80) من ركلة جزاء, ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر, ويبقى رصيد الأمل 34 نقطة في المركز الثاني, بفارق نقطة خلف بيت لاهيا.

جماعي رفح – اليرموك (2-0)

وتفوق جماعي رفح على اليرموك (2-0), سجلهما محمد أبو رضوان (49 و84) تواليا, ليرفع الفائز رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع, ويتوقف رصيد الخاسر عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

المشتل – الصلاح (0-0)

وتعادل المشتل مع الصلاح (0-0), ليهبط الأول للدرجة الثالثة, بعدما احتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة, أما الثاني فأصبح رصيده 19 نقطة في المركز التاسع.

#دوري الدرجة الثانية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تنشر تفاصيل جديدة عن عملية "بني براك"

صحيفة عبرية: هذا ما يجب على "إسرائيل" أن تدركه لتفادي البركان ..

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

الكابينيت يقر عقوبات جماعية على أقارب منفذي العمليات وتعزيز جدار الفصل العنصري

قرارات هامة للجنة متابعة العمل الحكومي بغزة..

هارتس : المارد الفلسطيني خرج من القمقم ولن يوقفه أحد والقادم أخطر

صور: اسرائيليون يشيعون قتلى عملية بني براك

الأخبار الرئيسية

النخالة يعلن الاستنفار العام لسرايا القدس في كافة أماكن تواجدهم

الاعلام العبري: دعوات إلى تهدئة ردود فعل الإسرائيليين و 4 "استنتاجات" من الأحداث الأخيرة

استشهاد شاب طعن مستوطنًا قرب “غوش عتصيون”

استشهاد فلسطينيين اثنين في جنين واصابة مستعرب من وحدة "دوفدوفان"

10161170842508319381118138808382

المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويستهزئ بتهديدات حماس

الاتصالات الفلسطينية