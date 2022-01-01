هكذا تم تضليل بوتين من مستشاريه الذين يخشون إخباره بالحقيقة

وكالات

قرر مسؤولو المخابرات الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تم تضليله من قبل مستشاريه حول الأداء الضعيف لقوات بلاده في أوكرانيا، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” أضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته امس الأربعاء، لمناقشة المعلومات الاستخباراتية التي رفعت عنها السرية مؤخرًا، أن المعلومات تقول إن بوتين على علم بالوضع وهناك الآن توتر مستمر بينه وبين كبار المسؤولين العسكريين الروس.

وتأمل إدارة بايدن، أن يساعد الكشف عن النتيجة في حث بوتين على إعادة النظر في خياراته بأوكرانيا. حيث أدت الحرب إلى طريق مسدود دموي في معظم أنحاء البلاد، مع وقوع خسائر فادحة في الأرواح وانهيار معنويات القوات الروسية حيث أظهرت القوات الأوكرانية والمتطوعون مقاومة قوية غير متوقعة.

استعادة الهيبة الروسية

لكن الدعاية قد تخاطر أيضًا بعزل بوتين، الذي قال المسؤولون الأمريكيون إنه يبدو على الأقل جزئيًا مدفوعًا بالرغبة في استعادة الهيبة الروسية التي فقدها سقوط الاتحاد السوفيتي.

هذا ولم يوضح المسؤول الذي تحدث لـ”أسوشيتد برس” الأدلة الأساسية لكيفية اتخاذ المخابرات الأمريكية هذا القرار.

فيما توصلت الاستخبارات الأمريكية إلى أن بوتين لم يكن على علم بأن جيشه كان يفقد المجندين في أوكرانيا. وأنه ليس على دراية كاملة بمدى تضرر الاقتصاد الروسي من جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو.

المسؤول المطلع قال أيضا إن النتائج تظهر “انهيارا واضحا في تدفق المعلومات الدقيقة” إلى بوتين، وتظهر أن كبار مستشاري بوتين “يخشون إخباره بالحقيقة”.

وتأتي هذه المعلومات الاستخباراتية الجديدة بعد أن أعرب البيت الأبيض يوم، الثلاثاء، عن شكوكه بشأن إعلان روسيا العلني أنها ستتراجع عن العمليات بالقرب من كييف. في محاولة لزيادة الثقة في المحادثات الجارية بين المسؤولين الأوكرانيين والروس في تركيا.

تعليق بايدن

وكان بايدن قد قال عن هذا الإعلان: “سنرى أنا لا أقر أي شيء فيه حتى أرى ما هي أفعالهم.”

وقال زعماء إقليميون اليوم، الأربعاء، إن القوات الروسية قصفت مناطق حول العاصمة الأوكرانية ومدينة أخرى خلال الليل.

مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض “كيت بيدنجفيلد”، قالت إن الإدارة تعتبر أي تحرك للقوات الروسية بمثابة “إعادة انتشار وليس انسحاب”، و “لا ينبغي أن ينخدع أحد بإعلان روسيا”.

هذا وتحدث بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، لمناقشة آخر التطورات في الحرب.

ولطالما كان يُنظر إلى بوتين خارج روسيا على أنه منعزل ومحاط بمسؤولين لا يقولون له الحقيقة دائمًا.

وقال المسؤولون الأمريكيون علنًا إنهم يعتقدون أن التدفق المحدود للمعلومات – والذي تفاقم بسبب عزلة بوتين المتزايدة خلال جائحة كورونا – ربما أعطى الرئيس الروسي وجهات نظر غير واقعية حول السرعة التي يمكنه بها اجتياح أوكرانيا.

وأطلقت إدارة بايدن قبل الحرب جهودًا غير مسبوقة لنشر ما اعتقدت أنه خطط غزو بوتين، بالاعتماد على نتائج المخابرات.

وبينما كانت روسيا لا تزال تغزو ، يُنسب الفضل إلى البيت الأبيض على نطاق واسع في لفت الانتباه إلى أوكرانيا ودفع الحلفاء المترددين في البداية إلى دعم العقوبات القاسية التي أضرت بالاقتصاد الروسي.

لكن في شهادته الأخيرة أمام الكونجرس، قال اللفتنانت جنرال “سكوت بيرييه ” رئيس وكالة استخبارات الدفاع في شهادته الأخيرة أمام الكونجرس، أن الولايات المتحدة قللت من تقدير إرادة أوكرانيا للقتال قبل الغزو.