بنك فلسطين والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يختتمان دورتين تدريبيتين

رام الله / سما /

اختتم بنك فلسطين بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، دورتين تدريبيتين في مجال الإدارة المالية عبر منصة زووم، بمشاركة 25 سيدة من صاحبات الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في استدامة مشاريعهن وإدارتها مالياً، لاسيما في أوقات الأزمات.

وركزت الدورتان اللتان عقدت كل واحدة منهما على مدار 3 أيام على مبادئ الإدارة المالية في أوقات الأزمات، بالإضافة لتحسين مهاراتهن في قراءة وتطوير التقارير والقوائم المالية المختلفة كالميزانية العمومية وقوائم الدخل والتدفقات النقدية، الأمر الذي سينعكس على قراراتهن الداخلية والخارجية في إدارة مشاريعهن.

وعبر السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين عن فخره واعتزازه باختتام هاتين الدورتين لدعم سيدات الأعمال ضمن هذا البرنامج، الذي يأتي بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، آملاً أن يساهم هذا التدريب في صقل مهاراتهن لإدارة مشاريعهن مالياً وإدارياً من خلال التركيز على كيفية استخدام الميزانية والوصول للتمويل، واتخاذ القرار والاستثمار السليم، في ظل الأزمات والعقبات.

وأكد الشوا أن بنك فلسطين سيواصل تنفيذ سياسته ورؤيته للوصول لمختلف الشرائح والفئات، لاسيما سيدات الأعمال والنساء، وسعيه لتوفير البرامج المختلفة التي تناسب احتياجاتهن وتطلعاتهن، بما يكفل تعزيز قيمه وترسيخها تجاه هذه الفئة الهامة من مجتمعنا، لخلق التنمية المستدامة وتحقيق أعلى معايير الشمول المالي، انسجاماً مع توجهات وأهداف سلطة النقد الفلسطينية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي سياق متصل أضاف الشوا أن بنك فلسطين يقدم العديد من البرامج والمنتجات المصرفية والمالية المتطورة، والقروض الميسرة التي تسهل على صاحبات الأعمال والمشاريع إنجاز وإدارة الشؤون المالية لمشاريعهن وتلبية متطلباتهن البنكية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، والتي تشمل الإنترنت البنكي وتطبيق بنكي، ومركز الخدمات المتنقل "بنكي رحال" في مواقع ورش العمل التي ينفذها برنامج فلسطينية في مختلف المحافظات، فيما تتيح "محفظتي" - وهي تطبيق المحفظة الإلكترونية لشركة PalPay التابعة لمجموعة بنك فلسطين – مجموعة من خدمات وحلول الدفع الإلكتروني ما يعزز قدرة صاحبات المشاريع على تحصيل مبيعاتهن من المنتجات والخدمات وتنفيذ مختلف المعاملات المالية بسرعة وأمان.

في حين أعربت دينا دينا قنقر، مسؤولة برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأنهم سعداء لرائدات الأعمال الفلسطينيات اللواتي أتممن تدريب "الإدارة المالية "بالشراكة مع بنك فلسطين، لا سيما أن هذا التدريب يأتي ضمن حزمة من ورشات لتطوير المهارات الريادية، تحت مظلة برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم سيدات الأعمال، والذي يسعى لدعم المشاريع التي تديرها السيدات مالياً ومعرفياً.

من جانبه قال "رامي تويج" المدرب الرئيسي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. "لقد سررت جداً بتدريب فريقين من السيدات الفلسطينيات برعاية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك فلسطين، مؤكداً أن مستوى الشغف والاستعداد بين المشاركات، من أجل التعلم والتقدم والبقاء والفوز، كان عالياً للغاية، لاسيما في ظل التحديات غير العادية التي تواجههن في بيئة العمل، مقارنة بالمناطق المحيطة الأخرى".

وفي ختام الدورتين حصلت المشاركات على شهادة إتمام التدريب في مجال الإدارة المالية، هذا بالإضافة إلى توفير فرص لهن للالتحاق ببرنامج الاستشارات الجماعية مع خبيرات وخبراء من ذوي الاختصاص، والتي سيتم تقديمها من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.