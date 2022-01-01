مانشستر يونايتد يخطط لضم هاري كين

وكالات / سما /

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم هاري كين، مهاجم وقائد فريق توتنهام هوتسبير، بحسب ما أوضحته تقارير صحفية أمريكية.

مان يونايتد يبحث عن التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الصيفي القادم، في ظل اقتراب رحيل الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم الفريق، عقب انتهاء عقده، بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت شبكة “ESPN” الأمريكية أن مانشستر يونايتد يستهدف إدخال الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال، جناح إشبيلية الإسباني، المعار من الشياطين الحمر، ضمن صفقة ضم هاري كين، من أجل تخفيض المقابل المادي.

وتابعت الشبكة الأمريكية أن إدارة توتنهام تقدر سعر قائد الفريق اللندني بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

وواصلت ESPN أن مارسيال، يريد الانتقال إلى الدوري الإسباني أو الإيطالي، في حالة الرحيل النهائي عن مان يونايتد، في الصيف القادم.

النجم الفرنسي انتقل إلى صفوف إشبيلية، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة، ويملك عقدًا مع الشياطين الحمر حتى يونيو عام 2024.

اللاعب صاحب الـ26 عامًا شارك في 8 مباريات، مع الفريق الأندلسي منذ وصوله بيناير الماضي، وسجل هدفًا وحيدًا.