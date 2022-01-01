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بوسكيتس يفتح الباب لرحيل مشروط عن برشلونة

الخميس 31 مارس 2022 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوسكيتس يفتح الباب لرحيل مشروط عن برشلونة



وكالات / سما /

فتح لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، متوسط ميدان برشلونة، الباب لرحيل مشروط عن النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، حسبما قال اللاعب بنفسه في تصريحات صحفية، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

بوسكيتس قال في تصريحات لإذاعة راديو كتالونيا عن مستقبله أنه لن يلعب في أوروبا لفريق آخر غير برشلونة، فاتحاً الباب لفكرة عدم الاعتزال في النادي الكتالوني، والذهاب للعب في قارة أخرى، على غرار زميله السابق أندريس إنييستا.

وصرح متوسط ميدان البارسا قائلاً” لن ألعب لأي فريق آخر غير برشلونة في أوروبا، نعم أرى نفسي في مغامرة جديدة في قارة أخرى، أنهي بها مسيرتي الكروية”.

وعن موعد حسم قراره بشأن مستقبله قال” في العام المقبل، بعد كأس العالم سأحلل كل شيء وسأعرف أين أقف وسأتخذ القرار، لن يكون هناك مشاكل، ربما أرى أني أملك القدرة على الاستمرار حينها، وقد أتخذ القرار بالرحيل”.

وبخصوص ارتباط برشلونة بالسعي للتعاقد مع فرانك كيسي قال” إنه لاعب قوي بدنياً ولديه القدرة على الاحتفاظ بالكرة، وبالتأكيد وجوده سيفيد الفريق، وسعيد لأن اللاعبين يرغبون في الانضمام للبارسا”.

#بوسكيتس #برشلونة

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