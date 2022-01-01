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دورتموند يستسلم لقوة مانشستر سيتي في صفقة هالاند!

الخميس 31 مارس 2022 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دورتموند يستسلم لقوة مانشستر سيتي في صفقة هالاند!



وكالات / سما /

يستسلم نادي بوروسيا دورتموند الألماني للقوة المالية لنظيره الإنجليزي، مانشستر سيتي، في صفقة التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يرتبط بقوة بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم.

المدير التنفيذي لدورتموند، هانز يواخيم فاتسكه، أفاد في تصريحات صحفية بأن النادي لم يتلق أي عروض حتى الآن من أجل الحصول على بطاقة هالاند، وقال” في الوقت الحالي لم نحصل على أي عرض سواء من اللاعب أو من أي ناد آخر”.

وأضاف مفيداً “لا يمكننا المنافسة على الصعيد المالي لو دخل مانشستر سيتي في الصفقة”، علماً بأن النرويجي يتواجد في الوقت ذاته في مدار برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وفتح فاتسكه الباب على مصراعيه لفكرة الحياة بدون هالاند وقال” لو رحل هالاند، سنجد موهبة جديدة وسنطور نجماً جديداً وسيكون جيداً في البوندسليجا، سيكون علينا الحرص ومحاولة الحفاظ على العديد من النجوم المتواجدين معنا في الدوري، وهو شيء صعب بالطبع بالنظر للضغط المالي الكبير القادم من إنجلترا”.

وواصل مسؤول دورتموند حديثه” هالاند وروبرت ليفاندوفسكي لاعبين من طراز عالمي ويجذبان الأنظار في الخارج، ولا أعلم ما يحدث في بايرن ميونخ هناك ولكني أشك في استمرار روبرت معهم”.

#بوروسيا دورتموند #إيرلينج هالاند #مانشستر سيتي

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