ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر كانون الثاني

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعا نسبته 2.80% خلال شهر شباط 2022 مقارنة مع شهر كانون الثاني 2022أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 105.44 خلال شهر شباط 2022 مقارنة بـ102.57 خلال شهر كانون الثاني 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعا نسبته 3.08%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 111.12 خلال شهر شباط 2022 مقارنة بـ 107.80 خلال شهر كانون الثاني 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي ارتفاعا نسبته 2.77%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 104.83 خلال شهر شباط 2022 مقارنة بـ102.01 خلال شهر كانون الثاني 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا حادا نسبته 10.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج، ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى ارتفاع حاد في أسعار السلع ضمن نشاط جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد بنسبة 16.35% (خرداوات من حديد، نحاس، نيكل، ألمنيوم، نورستا).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعا حادا نسبته 6.97%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 14.62%، نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع أسعار معظم أصناف الخضراوات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر الخيار بيوت بلاستيكية 3.33 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الزهرة 1.89 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 2.47 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 3.47 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 3.51 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الأخضر 9.56 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 5.17 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا 3.42 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ملفوف أبيض 1.62 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 2.25%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف بلدي حي 27.43 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 30.73 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 9.47 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 10.34 شيقل/ 2 كغم.

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 2.76%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وشهدت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 0.69%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 9.01%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 5.09%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 3.91%، وأسعار صناعة المنسوجات بنسبة 2.33%، وأسعار صناعة منتجات الألبان بنسبة 1.68%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 1.68%، وأسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 1.13%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 0.63%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بمقدار 1.23%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.80%.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا طفيفا نسبته 0.01% خلال شهر شباط 2022 مقارنة بشهر كانون الثاني 2022، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.