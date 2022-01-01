بايدن يهاتف بينيت ويؤكد وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت خلال اتصال هاتفي، الأربعاء وقوف "الولايات المتحدة بقوة وحزم إلى جانب إسرائيل في مواجهة هذا "التهديد الإرهابي" وسائر التهديدات" التي تحيق بها، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

كما بحث بايدن وبينيت عدة قضايا إقليمية ومن بينها النووي الإيراني.

قال مكتب رئيس الحكومة بينيت صباح اليوم الخميس، في بيان مقتضب إن "بينيت تحدث أمس مع الرئيس الأميركي بايدن، وشكره على وقوفه إلى جانب الاسرائيليين في مواجهة الاعتداءات التي وصفها بـ"الإرهابية" التي تعرض لها خلال الأيام الأخيرة وعلى مشاركته الاحزان".

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن بايدن قدم أيضا لبينيت "خالص تعازيه بعد الهجمات المسلحة، التي شهدتها إسرائيل وأودت في غضون أسبوع واحد بحياة 11 شخصا، مشيرة إلى أن بايدن عرض كذلك على بينيت أن تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل "كل المساعدة المناسبة".

وارتفع عدد الضحايا في الهجمات الثلاث التي شهدتها إسرائيل خلال أسبوع إلى 11 بينهم أوكرانيان وشرطية تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية وشرطي عربي مسيحي

وفي بيان أصدره مساء الأربعاء، دعا بينيت الإسرائيليين الذين يملكون سلاحا إلى عدم الخروج من منازلهم من دون حمله.