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الإحصاء: نمو الاقتصاد الفلسطيني 7% العام الماضي

الخميس 31 مارس 2022 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: نمو الاقتصاد الفلسطيني 7% العام الماضي



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الخميس، إن اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني سجل نموا بنسبة 5% في الربع الرابع من العام الماضي، على أساس فصلي، و7% في العام كاملا.

وكانت المساهمة الأبرز في هذا النمو لقطاع الزراعة وصيد الأسماك، الذي نما 19%، تلاه نشاط النقل والتخزين بنسبة 12%، ثم نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 9%، ثم نشاط الإنشاءات بنسبة 8%، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 7%، ثم نشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 2%.

وأظهرت بيانات الإحصاء، أن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 11% بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع الربع المناظر من عام 2020، مع استثناء الآثار الموسمية، علما أن سنة الأساس 2015.

بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2021 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3.273 مليار دولار، وفي قطاع غزة 668 مليون دولار.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 791 دولارا خلال الربع الرابع من العام 2021، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8% بالمقارنة مع الربع المناظر 2020.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1.148 دولار خلال الربع الرابع من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 9% مقارنة مع الربع المناظر 2020، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 314 دولارا خلال الربع الرابع من عام 2021، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة مع الربع المناظر 2020.

#الإحصاء الفلسطيني

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