بلينكن: لقائي مع بن زايد كان اجتماعا ممتازا لإعادة تأكيد شراكتنا القوية

وكالات - سما-

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يوم الأربعاء، إنه أجرى نقاشا ”بناء ورائعا“ مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال لقاء جمعهما في المغرب.

وأضاف بلينكن في تصريح نقلته وكالة ”رويترز“ للأنباء أنه أوضح لولي عهد أبوظبي الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكتها مع دولة الإمارات.

وأشار بلينكن إلى أن نقاشه مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بشأن حرب أوكرانيا كان ”بناء“.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن محادثاته مع ولي عهد أبوظبي لم تركز فقط على الطاقة.

وكتب بلينكن تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ حول اللقاء قال فيها: ”كان لقاء ممتاز اليوم مع ولي العهد لإعادة تأكيد شراكتنا القوية“.

وأضاف: ”ناقشنا السبل التي يمكننا من خلالها تعزيز الأمن الإقليمي وتعميق التعاون الإقليمي، وكذلك تعزيز شراكتنا الدفاعية“.