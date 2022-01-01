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قناة عبرية تنشر تفاصيل جديدة عن عملية "بني براك"

الأربعاء 30 مارس 2022 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تنشر تفاصيل جديدة عن عملية "بني براك"



القدس المحتلة/سما/

 نشرت قناة "كان" العبرية تفاصيل جديدة عن عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة في "بني براك" يوم أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين. 


وبحسب القناة العبرية، فإن الشهيد حمارشة (27 عاما)، استقل سيارة إسرائيلية مسروقة وقام بتغيير لوحتها مرة أخرى واجتاز بها فتحة في الجدار الفاصل وبحوزته سلاحه.

وقالت القناة، إن الشهيد اجتاز الجدار الفاصل قبل حوالي الساعتين من تنفيذ العملية، وتوجه نحو "بني براك" وما زالت التحقيقات جارية حول إن كان المنفذ قصد الذهاب نحو "بني براك" أو أنه وصل إلى هناك عن طريق الصدفة. 

وأضافت "كان" العبرية، أن الشهيد حمارشة أطلق 12 رصاصة فقط من سلاحه وقتل فيها 5 أشخاص، وهذا يؤكد على مهارته في إطلاق النار، وكذلك نجح بالتغلب على خلل طارئ في السلاح، وقد بقيت في سلاحه 16 رصاصة بينما وجدت رصاصتين في الميدان.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، كشفت مصادر عبرية، نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها قوات الاحتلال بشأن العملية، والتي بينت أن الشهيد حمارشة وصل إلى المكان بواسطة مركبة كان يقودها من نوع "هوندا سيفيك" رمادية.

وبين الاحتلال في تحقيقاته أن المنفذ ترجل منها وبدأ بإطلاق النار من بندقية اشتراها لتنفيذ العملية. 

ومساء الثلاثاء، قتل 4 مستوطنين وشرطي إسرائيلي وأصيب آخرون، في عمليتي إطلاق نار متتابعتين في مستوطنة بني براك قرب تل أبيب.

قدس

#بني براك #عملية بني براك

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