نصر الله: عملية "بني براك" صفعة قوية في وجه الاحتلال

بيروت/سما/

اعتبر أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر لله، اليوم الأربعاء، أن عملية "بني براك" صفعة قوية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لا مكان لمستوطني الاحتلال على أرض فلسطين.

وأضاف "نصر الله" في تصريحاتٍ صحفية، أن "تصاعد عمليات المقاومة تؤكد أنّ الشعب الفلسطيني يُريد تحرير أرضه عاجلًّا غير آجل".

ولفت إلى أنّ اللقاءات والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان للمحتل، مُردفًا أن ذلك "لن يُغيّر من قرار الشعب الفلسطيني".



وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الثلاثاء، احتفالات ابتهاجًا بالعملية الفدائية في "تل أبيب".

وقتل 5 مستوطنين وأصيب 5 آخرون، أمس الثلاثاء، بعملية إطلاق نار في "بني براك"، وبمجمع تجاري في "رامات غان" في تل أبيب بالدخل المحتل.