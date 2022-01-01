بلدية باترسون في ولاية نيوجيرسي تقرر إطلاق اسم "فلسطين" على شارع المدينة الرئيسي

نيوجيرسي/سما/

قرر مجلس بلدية باترسون بولاية نيوجيرسي تسمية الشارع التجاري الرئيسي الأهم، وتحديدًا الدائرة السادسة حيث يتواجد أبناء الجاليات العربية والإسلامية وسط المدينة، بـ"شارع فلسطين".

وقال عضو مجلس إدارة مركز الجالية الفلسطينية في نيويورك ونيوجيرسي صالح ربيع لـ"وفا" إن هذا القرار جاء بعد تقديم المركز طلبًا إلى المجلس البلدي في مدينة باترسون، عبر عضو مجلس البلدية من أصل فلسطيني علاء عبد العزيز، لتغيير اسم الشارع إلى "شارع فلسطين".

وأضاف أن هذا القرار يشكّل انجازًا قويًا لصالح أبناء الجالية، حيث تمت الموافقة بالإجماع على القرار في ثالث أكبر مدينة في الولاية".

وحضر التصويت على القرار في مقر بلدية باترسون العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية ويرفعون العلم الفلسطيني داخل القاعة .