الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 بقطر

الدوحة/سما/

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن "الرحلة" وهو اسم الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامتها في الدوحة خلال شهرى تشرين الأول/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين.



وكشف حساب كأس العالم عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الكرة الرسمية معلقا عليها، "نقدم لكم الرحلة، كرة المباراة الرسمية لكأس العالم 2022".



وأضاف "32 فريقاً، وكرة واحدة لتحويل أحلامهم إلى حقيقة.. العد التنازلى إلى قطر يبدأ الآن".

و"الرحلة" مصممة لدعم أعلى سرعات اللاعبين، إذ تتحرك الكرة أسرع من أي كرة سبق وظهرت في المونديال عبر التاريخ، وهذا ما تجلى في تصريح مديرة التصميم في "أديداس" فرنزيسكا لوفيلمان حينما قالت: "اللعبة تزداد سرعة، ومع تسارعها تصبح الدقة واستقرار حركة الكرة أمر بالغ الأهمية، وهذا ما يسمح التصميم الجديد بحدوثه، إذ تحافظ الكرة على سرعتها أثناء التحرك في الهواء. فلقد سعينا أن نجعل المستحيل ممكنًا عن طريق الابتكار الجذري لإنشاء أسرع وأدق كرة في تاريخ كأس العالم.



والكرة مستوحاة من الهندسة المعمارية والقوارب الشهيرة وعلم قطر، وسوف تنطلق الكرة في رحلة نحو 10 مدن حول العالم، حيث تعمل "أديداس" على إنشاء سلسلة من المبادرات تهدف إلى المساواة وصول اللعبة إلى الجميع في المجتمعات المحلية.



وستبدأ رحلة "الرحلة" من قطر، حيث سيتم الكشف عن كرة كأس بحضور كلًا من إيكر كاسياس وكاكا، أساطير كرة القدم، بجانب فرح جفري ونوف العنزي وسينضم إليهن على أرض الملعب مزيج موهوب من لاعبات كرة القدم من قطر والإمارات والسعودية ومصر وبعض لاعبي الجيل القادم من أكاديمية أسباير.



وستنطلق "الرحلة" لأول مرة على ملعب تم إنشاؤه خصيصًا لأجل حفل الكشف عن الكرة، قبل أن يتم نقلها والتبرع بها إلى نادي التحدي، بطل الدوري السعودي الأول لكرة القدم للسيدات في المملكة العربية السعودية، ليصبح جزءًا أساسيًا للفريق في الرياض، مما يحقق تأثيرًا دائمًا لهذا الفريق، الذي لا يمتلك حاليًا منشأة تدريب دائمة.