صور: اسرائيليون يشيعون قتلى عملية بني براك

القدس المحتلة/سما/

شيع إسرائيليون، الأربعاء، اثنين من قتلى الهجوم المسلح، الذي نفذه الفلسطيني ضياء حمارشة من الضفة الغربية المحتلة، في ضاحية بني براك قرب تل أبيب فيما حذر رئيس الوزراء نفتالي بينيت من “موجة إرهاب عربي قاتل”.

وارتفع عدد الضحايا في الهجمات الثلاث التي شهدتها إسرائيل خلال أسبوع إلى 11 بينهم أوكرانيان وشرطية تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية وشرطي عربي مسيحي.

وفي بني براك، شُيع جثمانا أفيخاي يحزقيل (29 عاما) ويعقوب شالوم (36 عاما) وكلاهما من بني براك معظم قاطنيها من اليهود المتشددين.

وكانت ضاحية بني براك، مساء الثلاثاء، مسرحا لهجوم أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين.

وقال بينيت الذي سيجتمع بمجلس الوزراء الأمني المصغر، الأربعاء، في تغريدة “الألم كبير”.

ونشر في تغريدة سابقة أعقبت الهجوم “إسرائيل تواجه موجة إرهاب عربي قاتل”.