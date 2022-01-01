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زعيم حزب العمال البريطاني يرحب بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال

الأربعاء 30 مارس 2022 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم حزب العمال البريطاني يرحب بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال



لندن/سما/

قال زعيم حزب العمال والمعارضة البريطانية السير كير ستارمر، أن حزبه يؤيد قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة كجزء من حل الدولتين على حدود 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في حفل استقبال كبير أقامته مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال في مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.

وقال ستارمر إن حزبه يعارض بشكل مبدئي إبعاد الفلسطينيين القسري عن منازلهم في القدس الشرقية المحتلة، كما يرغب حزبه في أن تنهي إسرائيل سياسة بناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، واحترام الامر الواقع في الاماكن المقدسة.

وأضاف، أنه يرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الأزمة في أوكرانيا اعادت تسليط الاضواء على الأهمية القصوى لتطبيق القانون الدولي وحقوق الانسان على الجميع.

وفي كلمته قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، إن لحزب العمال البريطاني وفلسطين روابط عميقة ترتكز على التضامن الدولي وتعكس حجم التأييد الكبير لحقوق الشعب الفلسطيني بين قيادات وأعضاء حزب العمال.

وطالب سفير دولة فلسطين من حزب العمال العمل على تطبيق قرارات حزب العمال الاعتراف الفوري بدولة فلسطين. كما طالب بالعمل على حظر منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الأسواق البريطانية ومعاقبة الشركات البريطانية العاملة فيها، قائلا: إن مشروع اسرائيل الاستيطاني هو بمثابة ضم على مراحل للأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يشكل جريمة حرب كما هو معرف في القانون الدولي.

وعبر زملط عن خيبة آمال الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة من ازدواجية وانتقائية العالم في تطبيق القانون الدولي.

وفي نهاية كلمته حيا زملط كافة أعضاء حزب العمال لمواقفهم المؤيدة لفلسطين قائلا: على الجميع عدم التوقف عن العمل من أجل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

#زعيم حزب العمال البريطاني #كير ستارمر

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